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FETÖ'den aranan ihraç öğretmen yakalandı

55 dakika önce

Balıkesir'de FETÖ/PDY üyeliğinden aranan ihraç öğretmen Kocaeli'de yakalandı.

FETÖ'den aranan ihraç öğretmen yakalandı, System.String[]

Balıkesir'de FETÖ/PDY üyeliğinden aranan ihraç öğretmen Kocaeli'de yakalandı.


Balıkesir il genelinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile mücadele kapsamında Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonda; İvrindi Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma ve İvrindi Hazırlık Bürosunca hakkında yakalama kararı bulunan eski okul müdürü, Bylock kullanıcısı ihraç öğretmen Kocaeli'de yakalandı. Yakalanan ihraç öğretmenle ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Kocaeli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:57 Kaynak: İHA
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