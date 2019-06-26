FETÖ'den aranan kadın dedesinin evinde yakalandı
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FETÖ'den aranan kadın dedesinin evinde yakalandıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda FETÖ'den aranan kadın dedesinin evinde yakalanarak gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:23 Kaynak: İHA
FETÖ'den aranan kadın dedesinin evinde yakalandı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş
'ta jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda FETÖ'den aranan kadın dedesinin evinde yakalanarak gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, Dulkadiroğlu
ilçesi Çokyaşar Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan Esra K. dedesinin evinde yakalanırken, yine suçtan aranan A.K. bağ evinde gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edilmek üzere jandarma karakoluna götürüldü.
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