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Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'den aranan kadın örgüt evinde yakalandı

FETÖ'den aranan kadın örgüt evinde yakalandı

1 saat önce

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan kadın, saklandığı örgüt evinde yakalandı.

FETÖ'den aranan kadın örgüt evinde yakalandı, System.String[]

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan kadın, saklandığı örgüt evinde yakalandı.


Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında mahkemece arama kararı çıkartılan A.G.Ö., Samsun'da saklandığı örgütün gaybubet evi diye adlandırılan örgüt evinde yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu A.G.Ö'nün saklandığı İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi. Gözaltına alınan A.G.Ö., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Zanlı, Tokat Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmek üzere yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:38 Kaynak: İHA
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