Fetö'den Aranan Kadın Saklandığı Evde Yakalandı

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan bir kadın saklandığı evde yakalandı.

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan bir kadın saklandığı evde yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce hakkında Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütü üyeliği suçundan firari olarak işlem yapılan ve Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yakalama kararı olan Z.K. adlı kadın, Samsun'un Bafra ilçesinde saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Z.K.'nin 'ByLock' abonelik kaydının olduğu, Bank Asya'da katılım hesabının bulunduğu, FETÖ/PDY'ye ait müzahir kurumlarda (İstanbul) SGK kaydının bulunduğu ve meslekten ihraç edilen polis memurunun eşi olduğu tespit edildi. KOM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Z.K., Samsun Adliyesine sevk edildi.



(İHA)

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