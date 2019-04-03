Fetö'den Aranan Kadın Saklandığı Evde Yakalandı
2 saat önce
Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan bir kadın saklandığı evde yakalandı.
Samsun
'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan bir kadın saklandığı evde yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce hakkında Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütü üyeliği suçundan firari olarak işlem yapılan ve Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yakalama kararı olan Z.K. adlı kadın, Samsun'un Bafra
ilçesinde saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Z.K.'nin 'ByLock' abonelik kaydının olduğu, Bank Asya
'da katılım hesabının bulunduğu, FETÖ/PDY'ye ait müzahir kurumlarda (İstanbul
) SGK
kaydının bulunduğu ve meslekten ihraç edilen polis memurunun eşi olduğu tespit edildi.
KOM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Z.K., Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:47 Kaynak: İHA
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