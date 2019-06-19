FETÖ'den aranan kadın savcıya teslim oldu
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Samsun'da Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan bir kadın adliyeye giderek savcıya teslim oldu.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:59 Kaynak: İHA
'da Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan bir kadın adliyeye giderek savcıya teslim oldu.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan ve örgüte ait dershanede memur olarak çalıştığı öğrenilen N.Ö. adlı kadın bu sabah Samsun Adliyesine giderek soruşturmayı yürüten terör savcısına teslim oldu. N.Ö. Samsun Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından adliyede gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - SAMSUN
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