Son Dakika Haberleri: Fetö'den Aranan Kadın Tutuklandı

Fetö'den Aranan Kadın Tutuklandı

1 saat önce

Tekirdağ'da FETÖ'ye yönelik çalışmalar kapsamında gözaltına alınan bir kadın tutuklandı.

Fetö'den Aranan Kadın Tutuklandı, System.String[]
Tekirdağ'da FETÖ'ye yönelik çalışmalar kapsamında gözaltına alınan bir kadın tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma dosyası kapsamında A.B. isimli kadın polis ekiplerince gözaltına alındı. A.B. sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:50 Kaynak: İHA

Tekirdağ, 3. Sayfa
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