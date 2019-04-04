Fetö'den Aranan Kadın Tutuklandı
1 saat önce
Tekirdağ'da FETÖ'ye yönelik çalışmalar kapsamında gözaltına alınan bir kadın tutuklandı.
Tekirdağ
'da FETÖ'ye yönelik çalışmalar kapsamında gözaltına alınan bir kadın tutuklandı. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma dosyası kapsamında A.B. isimli kadın polis ekiplerince gözaltına alındı. A.B. sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:51 Kaynak: İHA
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