Son Dakika › Güncel › FETÖ'den aranan kadın yakalandı, adli kontrolle bırakıldı - Son Dakika
FETÖ'den aranan kadın yakalandı, adli kontrolle bırakıldı
6 saat önce
AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde, FETÖ/PDY şüphelisi B.Ö., jandarmanın operasyonuyla yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 08:34 Kaynak: DHA
AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde, FETÖ/PDY şüphelisi B.Ö., jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Adliyeye sevk edilen B.Ö. adli kontrolle bırakıldı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 2016 yılından bu yana aranan B.Ö. adlı kadın şüphelinin Çay ilçesinde saklandığı bilgisine ulaştı. Düzenlenen operasyonla ilçe merkezindeki saklandığı evde yakalanan B.Ö. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ö., akşam saatlerinde çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika Kızılay Başkanı Kerem Kınık, "FETÖ'cü müsünüz?" sorusuna yanıt verdi Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'nin Ortadoğu planına BMGK'da karşı çıkacak Dışişleri'nden, Macron'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki Sağlık Bakanı Koca, Aksaray, İzmir ve İstanbul'daki koronavirüs testlerinin sonuçlarını açıkladı