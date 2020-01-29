FETÖ'den aranan kadın yakalandı, adli kontrolle bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ'den aranan kadın yakalandı, adli kontrolle bırakıldı - Son Dakika

FETÖ'den aranan kadın yakalandı, adli kontrolle bırakıldı

6 saat önce

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde, FETÖ/PDY şüphelisi B.Ö., jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

FETÖ'den aranan kadın yakalandı, adli kontrolle bırakıldı, System.String[]

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde, FETÖ/PDY şüphelisi B.Ö., jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Adliyeye sevk edilen B.Ö. adli kontrolle bırakıldı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 2016 yılından bu yana aranan B.Ö. adlı kadın şüphelinin Çay ilçesinde saklandığı bilgisine ulaştı. Düzenlenen operasyonla ilçe merkezindeki saklandığı evde yakalanan B.Ö. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ö., akşam saatlerinde çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Afyon, Çay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 08:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, "FETÖ'cü müsünüz?" sorusuna yanıt verdi
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'nin Ortadoğu planına BMGK'da karşı çıkacak Dışişleri'nden, Macron'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki Sağlık Bakanı Koca, Aksaray, İzmir ve İstanbul'daki koronavirüs testlerinin sonuçlarını açıkladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 02:58:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: FETÖ'den aranan kadın yakalandı, adli kontrolle bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]