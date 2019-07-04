Son Dakika Haberleri: FETÖ'den aranan karı koca yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

FETÖ'den aranan karı koca yakalandı

1 saat önce

Niğde'de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üyelik suçundan aranan çift polis ekipleri tarafından yakalandı.

FETÖ'den aranan karı koca yakalandı, System.String[]
Niğde'de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üyelik suçundan aranan çift polis ekipleri tarafından yakalandı.

Ağrı'nın Eleşkirt Cumhuriyet Başsavcılı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üyelik suçundan aranan A.B ve H.B çiftinin Niğde'de olabileceği bilgisi üzerine Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. KOM ekipleri, aranan çifti düzenlediği operasyon ile yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından çiftin Ankara'ya götürüleceği bildirildi. - NİĞDE
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:21 Kaynak: İHA
Polis, Niğde, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Komşu kavgasında silahlar çekildi, sokak savaş alanına döndü! İstanbul'da lüks otomobille terör estiren maganda, şarkıcı çıktı 320 yayın kuruluşundan Washington Post'a protesto mektubu! İstanbul'da nefes kesen kovalamaca! Kıskıvrak yakalandılar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 15:31:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FETÖ'den aranan karı koca yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]