FETÖ'den aranan karı koca yakalandı
1 saat önce
Niğde'de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üyelik suçundan aranan çift polis ekipleri tarafından yakalandı.
Niğde
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:21 Kaynak: İHA
'de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üyelik suçundan aranan çift polis ekipleri tarafından yakalandı. Ağrı
'nın Eleşkirt
Cumhuriyet Başsavcılı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üyelik suçundan aranan A.B ve H.B çiftinin Niğde'de olabileceği bilgisi üzerine Niğde Emniyet Müdürlüğü
ekipleri çalışma başlattı. KOM ekipleri, aranan çifti düzenlediği operasyon ile yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından çiftin Ankara
'ya götürüleceği bildirildi. - NİĞDE
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