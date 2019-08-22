Son Dakika Haberleri: FETÖ'den aranan Kırgız adliyeye sevk edildi
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FETÖ'den aranan Kırgız adliyeye sevk edildi

45 dakika önce

Samsun'da FETÖ soruşturması kapsamında aranan ve İstanbul'da yakalanan Kırgızistan uyruklu bir kişi Samsun Adliyesine sevk edildi.

FETÖ'den aranan Kırgız adliyeye sevk edildi, System.String[]

Samsun'da FETÖ soruşturması kapsamında aranan ve İstanbul'da yakalanan Kırgızistan uyruklu bir kişi Samsun Adliyesine sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve İstanbul'da yakalanan Kırgızistan vatandaşı Daiyr Z. İstanbul da yakalandı.


Samsun'a getirilen Daiyr Z., Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğündeki sorgusunun tamamlanmasının ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kırgızistan, İstanbul, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:19 Kaynak: İHA
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