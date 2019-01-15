Son Dakika Haberleri: Fetö'den Aranan Öğretmen Ankara'da Yakalandı

Fetö'den Aranan Öğretmen Ankara'da Yakalandı

43 dakika önce

Fethullahçı Terör Önce/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan bir öğretmen Ankara'da yakalanarak Samsun'a getirildi.

Fetö'den Aranan Öğretmen Ankara'da Yakalandı, System.String[]
Fethullahçı Terör Önce/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan bir öğretmen Ankara'da yakalanarak Samsun'a getirildi.

Samsun Sulh Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan fizik öğretmeni B.A., Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı. B.A.'nın 2 ayrı ByLock kaydı, Bank Asya'da hesabı ve örgüte ait dernek üyeliği bulunduğu, doktorlara sohbet verdiği ve Çarşamba ilçesi bölge talebe sorumlusu olduğu öğrenildi.

KOM Şube Müdürlüğünde sorgusu tamamlanan B.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:01 Kaynak: İHA

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