Fetö'den Aranan Öğretmen Ankara'da Yakalandı
43 dakika önce
Fethullahçı Terör Önce/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan bir öğretmen Ankara'da yakalanarak Samsun'a getirildi.
Fethullahçı Terör Önce/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan bir öğretmen Ankara'da yakalanarak Samsun'a getirildi.
Samsun Sulh Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan fizik öğretmeni B.A., Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı. B.A.'nın 2 ayrı ByLock kaydı, Bank Asya'da hesabı ve örgüte ait dernek üyeliği bulunduğu, doktorlara sohbet verdiği ve Çarşamba ilçesi bölge talebe sorumlusu olduğu öğrenildi.
KOM Şube Müdürlüğünde sorgusu tamamlanan B.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:01 Kaynak: İHA
Hamsinin Fiyatının 30 Lira Olduğunu Gören Vatandaşlar, Kasaba Yöneliyor: Et Alırım Daha İyi
Hazine Arazisi Üzerine Baraka Yapıp İmar Affından Yararlanmak İsteyen 2 Öğretmen Açığa Alındı
Sobadan Kombi Yapan Emekli Öğretmen Belediye Başkan Adayı Oldu
Ankara'da Su Fiyatlarına Yüzde 30'luk İndirim Yapıldı