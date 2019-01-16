Fetö'den Aranan Öğretmen Gaybubet Evinde Yakalandı
35 dakika önce
Samsun'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan öğretmen Gaziantep'te saklandığı gaybubet evinde yakalanarak Samsun'a getirildi.
Samsun
'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan öğretmen Gaziantep
'te saklandığı gaybubet evinde yakalanarak Samsun'a getirildi.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı ileri sürülen fizik öğretmeni E.K., Gaziantep'te saklandığı örgütün gaybubet evinde yakalanarak gözaltına alındı. Örgütün kurumlarında öğretmenlik yaptığı ileri sürülen E.K.'nin gizli haberleşme ağı olan ByLock kaydının bulunduğu öğrenildi. Samsun'a getirilen E.K.'nin Samsun Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusu devam ediyor. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:25 Kaynak: İHA
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