Son Dakika Haberleri: Fetö'den Aranan Öğretmen Gaybubet Evinde Yakalandı

Fetö'den Aranan Öğretmen Gaybubet Evinde Yakalandı

35 dakika önce

Samsun'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan öğretmen Gaziantep'te saklandığı gaybubet evinde yakalanarak Samsun'a getirildi.

Fetö'den Aranan Öğretmen Gaybubet Evinde Yakalandı, System.String[]
Samsun'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan öğretmen Gaziantep'te saklandığı gaybubet evinde yakalanarak Samsun'a getirildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı ileri sürülen fizik öğretmeni E.K., Gaziantep'te saklandığı örgütün gaybubet evinde yakalanarak gözaltına alındı. Örgütün kurumlarında öğretmenlik yaptığı ileri sürülen E.K.'nin gizli haberleşme ağı olan ByLock kaydının bulunduğu öğrenildi. Samsun'a getirilen E.K.'nin Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusu devam ediyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:25 Kaynak: İHA

Gaziantep, Samsun, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şeker Piliç'in Sahibi ve Oğlu FETÖ'den Tutuklandı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan 3600 Ek Gösterge Açıklaması

Komedyen Atalay Demirci'nin İmza Yükümlülüğü Kaldırıldı Cumhur İttifakı'na Aykırı Hareket Eden Vekil, MHP'den İhraç Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 16:00:41. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö'den Aranan Öğretmen Gaybubet Evinde Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]