Fetö'den Aranan Polis Samsun'da Yakalandı
1 saat önce
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan eski polis Samsun'da yakalandı.
İstanbul
14. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan eski polis Samsun
'da yakalandı.
Edilen bilgiye göre, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan ve meslekten ihraç edildiği öğrenilen polis memuru A.İ. (41), İlkadım
İlçe Jandarma
Komutanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
A.İ. jandarmadaki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:09 Kaynak: İHA
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