Son Dakika Haberleri: Fetö'den Aranan Polis Samsun'da Yakalandı

Fetö'den Aranan Polis Samsun'da Yakalandı

1 saat önce

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan eski polis Samsun'da yakalandı.

Fetö'den Aranan Polis Samsun'da Yakalandı, System.String[]
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan eski polis Samsun'da yakalandı.

Edilen bilgiye göre, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan ve meslekten ihraç edildiği öğrenilen polis memuru A.İ. (41), İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

A.İ. jandarmadaki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:09 Kaynak: İHA

İstanbul, Polis, Samsun, 3. Sayfa
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