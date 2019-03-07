Son Dakika Haberleri: Fetö'den Aranan Şahıs Bedelli Askerlik İçin Gittiği İlde Yakalandı

Fetö'den Aranan Şahıs Bedelli Askerlik İçin Gittiği İlde Yakalandı

1 saat önce

Samsun'da FETÖ soruşturması kapsamında aranan bir kişi, bedeli askerlik için gittiği ilde yakalandı.

Fetö'den Aranan Şahıs Bedelli Askerlik İçin Gittiği İlde Yakalandı, System.String[]
Samsun'da FETÖ soruşturması kapsamında aranan bir kişi, bedeli askerlik için gittiği ilde yakalandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında hakkında soruşturma başlatılan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tarih Bölümü mezunu S.G., bedeli askerlik için gittiği Edirne'de yakalandı. Gözaltına alınarak Samsun'a getirilen S.G., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemece gözaltı süresi uzatılan S.G., sorgulanmak üzere tekrar Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:20 Kaynak: İHA

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