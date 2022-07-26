FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 2016 yılında Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem yapılan, ve örgütün mütevelli yapılanmasında yer alan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hükmü bulunan A.G., Veysel Karani mahallesinde yakalandı. Şahıs işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanması yönelik çalışma yaptı. Çalışmada ekipler

Kaynak: İHA

Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › FETÖ'den aranan şahıs polisin başarılı takibiyle yakalandı - Son Dakika

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