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FETÖ'den aranan şahıs teslim oldu

6 dakika önce

Samsun'da FETÖ soruşturması kapsamında aranan ve İstanbul polisine teslim olan şahıs Samsun Adliyesine sevk edildi.

FETÖ'den aranan şahıs teslim oldu, System.String[]
Samsun'da FETÖ soruşturması kapsamında aranan ve İstanbul polisine teslim olan şahıs Samsun Adliyesine sevk edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan S.Y., İstanbul'a giderek polise teslim oldu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınan S.Y., Samsun'a getirildi. Felsefe bölümü mezunu olan S.Y.'nin ByLock kaydının bulunduğu, örgütün üniversitelere yerleştirmesinden ve lise öğrencilerinden sorumlu olduğu ve ev 'abiliği' yapıp sohbet verdiği öğrenildi.

Samsun KOM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan S.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:40 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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