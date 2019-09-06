Son Dakika Haberleri: FETÖ'den aranan şahıs teslim oldu
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FETÖ'den aranan şahıs teslim oldu

52 dakika önce

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan bir şahıs, emniyete teslim oldu.

FETÖ'den aranan şahıs teslim oldu, System.String[]

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan bir şahıs, emniyete teslim oldu.


Tekirdağ'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan K.S. isimli bir kişi, geçtiğimiz gün emniyete giderek teslim oldu. Emniyetteki soruşturmasının ardından savcılığa sevk edilen K.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Başsavcı, Tekirdağ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:59 Kaynak: İHA
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