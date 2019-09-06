FETÖ'den aranan şahıs teslim oldu
52 dakika önce
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan bir şahıs, emniyete teslim oldu.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:59 Kaynak: İHA
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan bir şahıs, emniyete teslim oldu.
Tekirdağ'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan K.S. isimli bir kişi, geçtiğimiz gün emniyete giderek teslim oldu. Emniyetteki soruşturmasının ardından savcılığa sevk edilen K.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ
Altın düşüşe geçti! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları TEM'de tır devrildi, 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu Çay içerken bacağından vuruldu, yine de bardağını bırakmadı Kuzenini öldürdü, mezarında dua edip teslim oldu