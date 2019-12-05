Son Dakika Haberleri: FETÖ'den aranan şahıs Tokat'ta yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'den aranan şahıs Tokat'ta yakalandı - Son Dakika

FETÖ'den aranan şahıs Tokat'ta yakalandı

6 saat önce

Tokat'ta FETÖ/PDY üyesi olma suçundan aranan şahıs, Çamlıbel beldesinde yakalandı.

FETÖ'den aranan şahıs Tokat'ta yakalandı, System.String[]

Tokat'ta FETÖ/PDY üyesi olma suçundan aranan şahıs, Çamlıbel beldesinde yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çamlıbel beldesinde devriye görevi esnasında şüphelenilen S.A.V.'nin yapılan incelemede Tokat 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olmak suçundan arandığını belirledi. Gözaltına alınan şahsın adli işlemleri sürüyor. - TOKAT

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:33 Kaynak: İHA
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