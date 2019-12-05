FETÖ'den aranan şahıs Tokat'ta yakalandı
6 saat önce
Tokat'ta FETÖ/PDY üyesi olma suçundan aranan şahıs, Çamlıbel beldesinde yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:33 Kaynak: İHA
Tokat'ta FETÖ/PDY üyesi olma suçundan aranan şahıs, Çamlıbel beldesinde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çamlıbel beldesinde devriye görevi esnasında şüphelenilen S.A.V.'nin yapılan incelemede Tokat 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olmak suçundan arandığını belirledi. Gözaltına alınan şahsın adli işlemleri sürüyor. - TOKAT
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