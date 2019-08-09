Son Dakika Haberleri: FETÖ'den aranan şahıs trafik uygulamasında yakalandı
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FETÖ'den aranan şahıs trafik uygulamasında yakalandı

1 saat önce

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan şüpheli yol kontrolü sırasında polis ekipleri tarafından yakalandı.

FETÖ'den aranan şahıs trafik uygulamasında yakalandı, System.String[]
Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan şüpheli yol kontrolü sırasında polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir- Ankara karayolu üzerinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi girişinde polis ekipleri uygulama yapmaya başladı. Şüphelendikleri bir aracı durduran polisler, içinde bulunan Elif Yılmaz K.'nın Ankara'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'terör örgütü üyeliği' suçundan arandığı belirlendi. Yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR
Eskişehir, Ankara, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:46 Kaynak: İHA
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