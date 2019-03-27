Son Dakika Haberleri: Fetö'den Aranan Şahıs Tutuklandı

Fetö'den Aranan Şahıs Tutuklandı

26 dakika önce

Adıyaman'da, silahlı terör örgütü olan FETÖ'ye üye olduğu suçlaması ile aranan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fetö'den Aranan Şahıs Tutuklandı, System.String[]
Adıyaman'da, silahlı terör örgütü olan FETÖ'ye üye olduğu suçlaması ile aranan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir 1. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından, silahlı terör örgütü FETÖ'ye üye olduğu suçlaması ile aranan Ahmet O., Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda merkeze bağlı Hasankendi köyünde yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma karakolunda işlemleri tamamlanan şahıs daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:11 Kaynak: İHA

Eskişehir, Adıyaman, 3. Sayfa
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