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FETÖ'den aranan şahıs yakalandı

1 saat önce

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY Terör Örgütü üyeliğinden aranan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

FETÖ'den aranan şahıs yakalandı, System.String[]
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY Terör Örgütü üyeliğinden aranan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre polis ekiplerince yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyeliği suçundan S.Y. gözaltına alındı. S.Y.'nin işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:02 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa
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