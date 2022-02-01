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FETÖ'den aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

FETÖ'den aranan şahıs yakalandı

01.02.2022 12:41
FETÖ'den aranan şahıs yakalandı

Düzce İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hakkında arama kararı olan ve öğretmenlikten ihraç edilen bir kişiyi yol kontrolü sırasında yakaladı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hakkında arama kararı olan ve öğretmenlikten ihraç edilen bir kişiyi yol kontrolü sırasında yakaladı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Konuralp Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin Düzköy mevkiinde yaptıkları yol kontrolü sırasında Ankara 6. Sulh ceza hakimliği tarafından hakkında yakalama emri bulunan ve Silahlı Terör Örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan M. V. yakalandı. Şahsın öğretmen olduğu ve ihraç edildiği tespit edilirken, sorgusunun ardından Düzce Adliyesi'ne sevk edildi. - DÜZCE

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İl Jandarma Komutanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü, Jandarma, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'den aranan şahıs yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: FETÖ'den aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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