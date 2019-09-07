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FETÖ'den aranan şüpheli öğretmen yakalandı

29 dakika önce

Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonunda FETÖ soruşturması kapsamında aranan şüpheli öğretmen polis ekiplerince yakalandı.

FETÖ'den aranan şüpheli öğretmen yakalandı, System.String[]

Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonunda FETÖ soruşturması kapsamında aranan şüpheli öğretmen polis ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince operasyon yapıldı. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ifadelerde adı geçen 1 şüpheli öğretmen Balıkesir merkezde yakalandı. Yakalanan şahıs ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 09:54 Kaynak: İHA
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