FETÖ'den aranan şüpheli, sahte pasaportla Türkiye'ye girmek isterken yakalandı - Son Dakika
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FETÖ'den aranan şüpheli, sahte pasaportla Türkiye'ye girmek isterken yakalandı

24.05.2022 13:03

Terör örgütü FETÖ-PDY üyesi olmak suçundan aranan şahıs, sahte pasaportla Türkiye'ye girmek isterken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Terör örgütü FETÖ-PDY üyesi olmak suçundan aranan şahıs, sahte pasaportla Türkiye'ye girmek isterken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Polisin dikkati sonucu yakalanan şüphelinin 2019 ve 2020 yıllarında sahte pasaportla Türkiye'ye giriş çıkış yaptığı öğrenildi.

Terör örgütü FETÖ-PDY üyesi olmak suçundan aranan Yıldıray Ö., Avustralya Sidney'den İstanbul'a geldi. Ray Thurman adına düzenlenmiş sahte pasaportla Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan Yıldıray Ö., İstanbul Havalimanı'nda polisin dikkati sonucu yakalandı. Yapılan incelemede gerçek ismi Yıldıray Ö. olduğu belirlenen şahsın, İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği tarafından silahlı terör örgütüne üye olma (FETÖ-PDY) suçundan arandığı anlaşıldı. Yıldıray Ö. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Öte yandan Yıldıray Ö.'nün 2019 ve 2020 yıllarında sahte pasaportla Türkiye'ye giriş çıkış yaptığı öğrenildi.

(Tuncer Cengiz/İHA)

FETÖ'den aranan şüpheli, sahte pasaportla Türkiye'ye girmek isterken yakalandı
FETÖ'den aranan şüpheli, sahte pasaportla Türkiye'ye girmek isterken yakalandı
FETÖ'den aranan şüpheli, sahte pasaportla Türkiye'ye girmek isterken yakalandı
FETÖ'den aranan şüpheli, sahte pasaportla Türkiye'ye girmek isterken yakalandı

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Kaynak: İHA

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