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FETÖ'den aranan şüpheli teslim oldu

7 saat önce

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan şüpheli teslim oldu.

FETÖ'den aranan şüpheli teslim oldu, System.String[]

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan şüpheli teslim oldu.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan ve adliyeye giderek teslim olan M.A.A, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" kullandığı öne sürülen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:48 Kaynak: AA
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