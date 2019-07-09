Son Dakika Haberleri: FETÖ'den aranan şüpheli yol kontrolünde yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

FETÖ'den aranan şüpheli yol kontrolünde yakalandı

1 saat önce

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi bir kişi jandarmanın yol kontrolünde otobüste yakalandı.

FETÖ'den aranan şüpheli yol kontrolünde yakalandı, System.String[]
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi bir kişi jandarmanın yol kontrolünde otobüste yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri 24 saat esasıyla yol kontrollerini sürdürüyor.
Köşen köyü yakınlarındaki denetimde kontrol edilen yolculardan birinin FETÖ'den arandığı belirlendi.
"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan Türkmenistan uyruklu Y.N. gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:47 Kaynak: AA
Jandarma, Edirne, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FETÖ'den tutuklanan İstihbarat Daire eski Başkanı Sabri Uzun tahliye edildi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iki farklı dövme başvurusu Görev başındaki 176 askere, FETÖ suçlamasıyla gözaltı kararı verildi TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Teklifin kabul edilecek bir yanı yok

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 17:18:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FETÖ'den aranan şüpheli yol kontrolünde yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]