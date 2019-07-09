FETÖ'den aranan şüpheli yol kontrolünde yakalandı
1 saat önce
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi bir kişi jandarmanın yol kontrolünde otobüste yakalandı.
Edirne Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:47 Kaynak: AA
'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi bir kişi jandarmanın yol kontrolünde otobüste yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı
ekipleri 24 saat esasıyla yol kontrollerini sürdürüyor.
Köşen köyü yakınlarındaki denetimde kontrol edilen yolculardan birinin FETÖ'den arandığı belirlendi.
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