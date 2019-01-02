Fetö'den Aranan Şüphelinin Aracına El Konuldu
1 saat önce
Polis, FETÖ'den aranan ve yurt dışına kaçtığı belirlenen firari sanığın aracına el koydu.
Polis
, FETÖ'den aranan ve yurt dışına kaçtığı belirlenen firari sanığın aracına el koydu. Firari sanığın yeğeni olduğu belirtilen sürücü ise, sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, Avcılar D-100 Karayolu
üzerinde trafik uygulaması yapan polis ekipleri bir aracı durdurdu.
Polis ekipleri, söz konusu aracın, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve yurt dışına kaçtığı belirlenen firari sanığa ait olduğunu tespit etti.
Ekipler, firari sanığın yeğeni olduğu belirtilen sürücüyü sorgulamak üzere polis merkezine götürdü. Araç
ise otoparka çekildi. Şüphelinin yeğeninin sorgudan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:05 Kaynak: AA
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