Son Dakika Haberleri: Fetö'den Aranan Üniversite Öğrencisine Adli Kontrol

Fetö'den Aranan Üniversite Öğrencisine Adli Kontrol

1 saat önce

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan ve Muş'ta gözaltına alınan üniversite öğrencisi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fetö'den Aranan Üniversite Öğrencisine Adli Kontrol, System.String[]
Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan ve Muş'ta gözaltına alınan üniversite öğrencisi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, ByLock kullandığı iddiasıyla aranan ve Muş'ta yakalanan Özlem B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen ve itirafçı olan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe etkin pişmanlık hükümleri kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencisi Özlem B, 22 Mart'ta yakalanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:12 Kaynak: AA

Samsun, Muş, Güncel
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