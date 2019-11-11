Son Dakika Haberleri: FETÖ'den aranan uzman çavuş köyünde yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'den aranan uzman çavuş köyünde yakalandı

FETÖ'den aranan uzman çavuş köyünde yakalandı

7 saat önce

Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olmak suçundan aranan uzman çavuş, jandarma tarafından yakalanarak emniyet güçlerine teslim edildi.

FETÖ'den aranan uzman çavuş köyünde yakalandı, System.String[]

Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olmak suçundan aranan uzman çavuş, jandarma tarafından yakalanarak emniyet güçlerine teslim edildi.


Edinilen bilgiye göre, FETÖ üyesi olmaktan hakkında yakalama kararı bulunan Ankara Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli bir uzman çavuşun Tokat'ta olduğu bilgisine ulaşıldı. Jandarma tarafından Tokat merkeze bağlı Pınarlı köyünde izinli bulunduğu belirlenen uzman çavuş, yapılan sıkı takip sonucunda yakalandı. Jandarma ekipleri, zanlıyı Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. - TOKAT

Jandarma, Tokat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 06:45 Kaynak: İHA
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