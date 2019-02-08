Fetö'den Aranan ve Sahte Kimlikle Yakalanan Öğretmen Adliyede
38 dakika önce
Samsun'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve saklandığı örgüt evinde sahte kimlikle yakalanan ihraç öğretmen adliyeye sevk edildi.
Samsun
'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve saklandığı örgüt evinde sahte kimlikle yakalanan ihraç öğretmen adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY kapsamında firarda olan ve örgüt evlerinde saklanan şüpheli şahısların yakalanmalarına yönelik Samsun Emniyet Müdürlüğü
İstihbarat Şubesi Müdürlüğü ekiplerinin tespitleri doğrultusunda Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakum
ilçesinde bulunan 1 adrese baskın düzenledi. Söz
konusu örgüt evinde yapılan aramada Samsun 2. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı olan ve 2 adet ByLock abonelik kaydı olduğu tespit edilen, FETÖ'ye müzahir sendika ve derneklere üyeliği olan, Bank Asya
'da katılım hesabı olan Ö.K. başkası adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalandı. Ö.K.'nin öğretmen iken KHK ile meslekten ihraç olduğu öğrenildi. KOM Şube Müdürlüğündeki sorgulanması tamamlanan Ö.K., Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:31 Kaynak: İHA
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