FETÖ'den aranan yurt müdürü yakalandı
1 saat önce
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, kapatılan FETÖ'ye ait özel yurtta müdür olarak görev yapan ve hakkında yakalama kararı bulunan bir kişi yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:08 Kaynak: İHA
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, kapatılan FETÖ'ye ait özel yurtta müdür olarak görev yapan ve hakkında yakalama kararı bulunan bir kişi yakalandı. Manisa
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Y.D. (30) Alaşehir
İlçe Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği operasyonla çarşı merkezinde yakalandı. Kesinleşmiş 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan Y.D. Alaşehir Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından cezaevine gönderildi. Y.D.'nin daha önce kapatılan FETÖ'ye ait özel bir yurtta müdürlük yaptığı öğrenildi. - MANİSA
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