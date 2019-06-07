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FETÖ'den aranan yüzbaşı, bayram ziyaretine geldiği köyde yakalandı

1 saat önce

YOZGAT'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 3 yıl önce mesleğinden ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan ihraç yüzbaşı M.O., bayram ziyaret için geldiği köyde jandarma tarafından yakalandı.

FETÖ'den aranan yüzbaşı, bayram ziyaretine geldiği köyde yakalandı, System.String[]
YOZGAT'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 3 yıl önce mesleğinden ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan ihraç yüzbaşı M.O., bayram ziyaret için geldiği köyde jandarma tarafından yakalandı.
Çayıralan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 2016'da görevinden ihraç edilen ve Ankara Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yakalama kararı bulunan yüzbaşı M.O.'nun ilçeye bağlı Fahralı köyüne akrabalarına bayram ziyaretine geldiğinin ihbarı aldı. Ekipler bunun üzerine ilçeye gitti. Jandarmanın eve geldiğini fark eden M.O. panikleyerek evden çıkıp kaçmaya çalıştı. Jandarma ekipleri, bu sırada yaya olarak kaçmaya çalışan M.O.'yu eve 150 metre mesafede ağaçlar arasında yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.O., mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


- Yozgat
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 04:02 Kaynak: DHA
Yozgat, Jandarma, Güncel
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