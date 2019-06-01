Son Dakika Haberleri: FETÖ'den aranırken yol kontrolünde yakalandı
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FETÖ'den aranırken yol kontrolünde yakalandı

37 dakika önce

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde jandarmanın oluşturduğu yol kontrol noktasında kimlik sorgusu yapılan Adem Çilo'nun (38) terör örgütü FETÖ/PDY soruşturmasında arandığı ortaya çıktı.

FETÖ'den aranırken yol kontrolünde yakalandı, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde jandarmanın oluşturduğu yol kontrol noktasında kimlik sorgusu yapılan Adem Çilo'nun (38) terör örgütü FETÖ/PDY soruşturmasında arandığı ortaya çıktı.
İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Pazarcık- Kartalkaya Kavşağı'nda kontrol noktası oluşturdu. Durdurulan bir araçta bulunanların kimlik sorgusunu yapan ekipler, Adem Çilo'nun Siirt 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce FETÖ'ye üye olma suçundan arandığını tespit etti. 
Gözaltına alınan Çilo'nun işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

 


- Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 06:38 Kaynak: DHA
Kahramanmaraş, Pazarcık, Güncel
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