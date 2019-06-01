FETÖ'den aranırken yol kontrolünde yakalandı
37 dakika önce
KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde jandarmanın oluşturduğu yol kontrol noktasında kimlik sorgusu yapılan Adem Çilo'nun (38) terör örgütü FETÖ/PDY soruşturmasında arandığı ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 06:38 Kaynak: DHA
KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık
ilçesinde jandarmanın oluşturduğu yol kontrol noktasında kimlik sorgusu yapılan Adem Çilo'nun (38) terör örgütü FETÖ/PDY soruşturmasında arandığı ortaya çıktı.
İlçe Jandarma
Komutanlığı'na bağlı ekipler Pazarcık- Kartalkaya
Kavşağı'nda kontrol noktası oluşturdu. Durdurulan bir araçta bulunanların kimlik sorgusunu yapan ekipler, Adem Çilo'nun Siirt
3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce FETÖ'ye üye olma suçundan arandığını tespit etti.
Gözaltına alınan Çilo'nun işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
- Kahramanmaraş
FETÖ'cüler Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmaya çalışırken teknede yakalandı
Oyuncu Halit Ergenç'e trafikte saldırının görüntüleri ortaya çıktı
İran sınırındaki çatışmada şehit sayısı 3'e yükseldi
İstanbul-Bursa- İzmir yolunda trafik durma noktasında