Son Dakika Haberleri: FETÖ'den aranırken yol kontrolünde yakalandı
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FETÖ'den aranırken yol kontrolünde yakalandı

1 saat önce

ELAZIĞ'da FETÖ'den aranan A.D. (44), Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde jandarmanın yol kontrolünde yakalandı.

FETÖ'den aranırken yol kontrolünde yakalandı, System.String[]
ELAZIĞ'da FETÖ'den aranan A.D. (44), Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde jandarmanın yol kontrolünde yakalandı.
Yeşilova Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri karakol önünde oluşturduğu kontrol noktasında şüphe üzerine A.D.'yi durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde A.D.'nin 5 yıl kesinlemiş hapis cezası cezası ile Elazığ'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında arandığı ortaya çıktı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D.,tutuklandı.


- Andırınkahramanmaraş
Kahramanmaraş, Andırın, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 01:55 Kaynak: DHA
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