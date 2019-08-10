FETÖ'den aranırken yol kontrolünde yakalandı
1 saat önce
ELAZIĞ'da FETÖ'den aranan A.D. (44), Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde jandarmanın yol kontrolünde yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 01:55 Kaynak: DHA
ELAZIĞ'da FETÖ'den aranan A.D. (44), Kahramanmaraş
'ın Andırın
ilçesinde jandarmanın yol kontrolünde yakalandı. Yeşilova Jandarma
Karakol Komutanlığı ekipleri karakol önünde oluşturduğu kontrol noktasında şüphe üzerine A.D.'yi durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde A.D.'nin 5 yıl kesinlemiş hapis cezası cezası ile Elazığ
'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında arandığı ortaya çıktı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D.,tutuklandı.
- Andırınkahramanmaraş
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