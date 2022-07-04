FETÖ'den ayrılan Vahdettin Polat Alman haber sitesine örgütün iç yüzünü anlattı - Son Dakika
Üye Girişi

FETÖ'den ayrılan Vahdettin Polat Alman haber sitesine örgütün iç yüzünü anlattı

04.07.2022 18:06
FETÖ'den ayrılan Vahdettin Polat Alman haber sitesine örgütün iç yüzünü anlattı

Alman haber sitesi Tagesschau, FETÖ'den ayrılan Vahdettin Polat'ın itiraflarına yer verdi.

Alman haber sitesi Tagesschau, FETÖ'den ayrılan Vahdettin Polat'ın itiraflarına yer verdi.

Tagesschau internet sitesinin SWR radyo kanalıyla ortak haberinde FETÖ'den ayrılanların ağ içindeki gizli bir organizasyondan ve istihbarat yöntemlerinden bahsettikleri vurgulandı.

Haberde, örgütten ayrılanların örgütün kendisini insan hakları ve demokrasi için kampanya yürüten bir ağ olarak sunduğu, istihbarat araçlarını kullanarak destekçilerini baskı altına aldığı iddialarına yer verildi.

Örgütten ayrılan Vahdettin Polat, SWR'ye verdiği demeçte, "Gizli bir gündemimiz var. Çok sistematik ve planlı bir şekilde kullanılan bir gözetim sistemi kurduk." dedi.

Habere göre Polat, 2016'ya kadar 12 yıl boyunca örgüt içinde "Hususi Hizmet" adlı gizli bir gözetleme biriminin üyesi olduğunu anlattı.

Bu birimin, sadık müritleriyle Türk devletinin önemli kurumlarına sızdığı ve Polat'ın, gizli örgüt hakkında Alman medyasına bilgi veren ilk üst düzey eski Gülen destekçisi olduğu kaydedildi.

"Benim işim orduyla görüşmek, onlarla ilgilenmek, dertlerini dinlemek, düzenli olarak ziyaret etmekti. Bir nevi dini liderlikti." ifadelerine yer verilerek Polat'ın "Hususi Hizmet"in nasıl ilerlediği sorusuna da, "Klasik gizli servis yöntemlerine göre çalışan bir yapıdan bahsediyoruz." diye cevap verdiği belirtildi.

Polat, "Hususi Hizmet" sorumlularının erkenden yurt dışına çıktığını ve şu anda Almanya dahil Avrupa'da yaşadıklarını, örgütün demokratik toplumların özgürlüklerini kullandığını anlattı.

Haberde Bilim ve Siyaset Vakfı Türkiye Araştırma Grubu Başkanı Günter Seufert'in de darbe girişiminin arkasında örgütün olabileceğine ilişkin, "Bunun gerçekten böyle olduğuna dair birtakım işaretler var." ifadelerine yer verildi.

Avrupa ve dünyanın her yerinde bu yapılar işletilmeye devam edilmek isteniyor

Türkiye'den kaçan Önder Aytaç'ın da örgütün önde gelen temsilcilerinden olduğu vurgulanan haberde, Aytaç'ın 2019'dan beri Almanya'da yaşadığı ifade edildi.

Aytaç'ın, hareketin gizli birimlerinin Almanya'da da faaliyet gösterebileceği endişesini dile getirdiği ve "Yalnızca Almanya'da değil, Avrupa'da ve dünyanın diğer yerlerinde de destekçiler bu yapıları inşa ettiler ve işletmeye devam etmeye çalışıyorlar." dediği aktarıldı.

Aytaç'ın gizli hususi birimlerinin tüm örgütsel yapısının yüzde beşini oluşturduğunu tahmin ettiği belirtildi.

Haberde "Gülen hareketi" olarak bahsedilen örgütün, 1980'lerin sonlarında ağını Almanya'ya kadar genişlettiği ve bu ülkede 150 bin sempatizanı bulunduğu vurgulandı.

Örgütün Almanya'da 300 civarında dernek, vakıf, 22 okul, 3 bin civarında şirket ve çeşitli haber portallarını yönettiklerine işaret edildi.

İslam bilimcisi Florian Volm'un örgütü otoriter yapılar olarak tanımladığı ve tabanın karar verme süreçlerine dahil edilmediğine dikkati çektiği ifade edildi.

Haberi yapan muhabirlerin Almanya'da görüştükleri kişilerin katı cinsiyet ayrımı, kişi kültü ve yurtlarda ve diğer örgüt tesislerinde kontrollerden şikayetlerini aktardıkları vurgulandı.

Haberde görüş almak için FETÖ bağlantılı Diyalog ve Eğitim Vakfına 18 soru gönderildiği ancak soruların yanıtsız kaldığı ifade edildi.

SWR ile konuşan herkesin, Alman toplumunun örgüt hakkında daha az naif ve daha uyanık olmasını diledikleri aktarıldı.

YORUMLAR
500
Almanya otel ve gastronomide de yurt dışından eleman alacak Almanya otel ve gastronomide de yurt dışından eleman alacak Hamburg'da olası doğalgaz sıkıntısı nedeniyle sıcak su sınırlaması gündemde Hamburg'da olası doğalgaz sıkıntısı nedeniyle sıcak su sınırlaması gündemde
Kaynak: AA

Vahdettin, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ'den ayrılan Vahdettin Polat Alman haber sitesine örgütün iç yüzünü anlattı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:05 Vatandaş cebinden çıkardığı bozuk paralarla isyan etti! Ekrem İmamoğlu ne yanıt vereceğini bilemedi
17:53 Bolu'da kooperatif binasına giren çiftçi, yerler kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkardı
17:42 Bahar Candan pembe parlak bikinisiyle olan pozunu "Evlenince sileceğim" diyerek paylaştı
17:33 Acun Ilıcalı, başarısızlığın sorumlusunu Aziz Yıldırım gösterdi... Fenerbahçe camiası karıştı
17:29 İBB Başkanı İmamoğlu'nun "Görevim son bulabilir" çıkışına CHP'den yanıt: Gönlü rahat olsun
16:50 Geleceği gören robot yaptılar! Ortaya çıkan sonuç dünyayı hayrete düşürdü
16:49 Gizli Saklı dizisinde yaşanan hata sosyal medyada gündem oldu! Oyuncu Flordun'un bile dikkati dağıldı
16:32 Bakan Bilgin'den milyonlarca EYT'liyi ilgilendiren açıklama: Yıl sonuna kadar çözeceğiz
16:27 Sözleşmesindeki özel madde gün yüzüne çıktı! Arda Güler yok pahasına Fenerbahçe'den gidebilir
16:21 Amerikalı rap sanatçısı Playboi Carti, platformdan düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 18:17:58. #1.13#
SON DAKİKA: FETÖ'den ayrılan Vahdettin Polat Alman haber sitesine örgütün iç yüzünü anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement