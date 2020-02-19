FETÖ'den bir gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'den bir gözaltı - Son Dakika

FETÖ'den bir gözaltı

7 saat önce

Malatya'da FETÖ terör örgütünden bir zanlı gözaltına alındı.

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Malatya'da FETÖ terör örgütünden bir zanlı gözaltına alındı.


Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince FETÖ terör örgütünün Malatya ilindeki yapılanması kapsamında çalışma yapıldı. Malatya ili Kale ilçesinde ikamet eden ve 2008-2012 yılları arasında FETÖ terör örgütüne ait yurtlarda öğrenci ağabeyliği yapan 1 şahsa yönelik icra edilen operasyon sonucu şahıs yakalandı. Zanlının evinde yapılan aramada 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ve bu tabancaya ait 18 adet tabanca fişeği ile geçirildi.


Olay şüphelisi şahıs adli makamların talimatı doğrultusunda işlemleri yapılmak üzere gözaltına alındı. - MALATYA

Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:28 Kaynak: İHA
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