FETÖ'den bir tutuklama - Son Dakika

FETÖ'den bir tutuklama
6 saat önce
Malatya'da FETO terör örgü üyesi olmak suçundan aranan bir şahıs saklandığı evde yakalanarak tutuklandı.
Malatya'da FETO terör örgü üyesi olmak suçundan aranan bir şahıs saklandığı evde yakalanarak tutuklandı.
Malatya İl jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, terör örgütü olmak suçunda aranan şahsıların yakalanmasına yönelik adil mercilerden alınan arama kararına istinaden icra edilen operasyon sonucu FETO terör örgü üyesi olmak suçundan aranan 1 şahıs saklandığı evde yakalanarak Malatya E Tipi kapalı cezaevine konuldu. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:05 Kaynak: İHA
Son Dakika Teslim olan PKK'lı, başka bir teröristin bombalı eylem için talimat aldığını itiraf etti Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti Asansör boşluğuna düşen küpesini almak isterken aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti