Son Dakika Haberleri: Fetö'den Gözaltına Alınan 10 Kişi Serbest Bırakıldı

Fetö'den Gözaltına Alınan 10 Kişi Serbest Bırakıldı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10 kişi serbest bırakıldı.

Fetö'den Gözaltına Alınan 10 Kişi Serbest Bırakıldı, System.String[]
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10 kişi serbest bırakıldı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, örgütle irtibatlı olduğu iddia edilen M.T., A.U., E.T., İ.U., L.A., M.T., N.N., R.T., Ş.Ç. ve M.T. olmak üzere toplamda 10 kişi emniyet ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan E. T., Ş.Ç. ve N.N. emniyetteki ifadelerinin ardından diğer 7 kişi ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 06:02 Kaynak: İHA

Saray, Tekirdağ, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İtirafçı Kurmay Yarbay Bülent Sevindik: Meydanlara Çıkanlara Destek Veriliyor Ankara Hamamönünde Korkutan Yangın! Çok Sayıda İş Yeri Kül Oldu

Düğüne Gelen Kişiye Yaya Geçidinde Araba Çarptı Cami Misafirhanesinde İçki ve Oksijenli Su İçen 1 Kişi Öldü, 1 Kişi Görme Yetisini Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 19:44:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö'den Gözaltına Alınan 10 Kişi Serbest Bırakıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]