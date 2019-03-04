Fetö'den Gözaltına Alınan 10 Kişi Serbest Bırakıldı
1 saat önce
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10 kişi serbest bırakıldı.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10 kişi serbest bırakıldı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, örgütle irtibatlı olduğu iddia edilen M.T., A.U., E.T., İ.U., L.A., M.T., N.N., R.T., Ş.Ç. ve M.T. olmak üzere toplamda 10 kişi emniyet ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan E. T., Ş.Ç. ve N.N. emniyetteki ifadelerinin ardından diğer 7 kişi ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 06:02 Kaynak: İHA
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