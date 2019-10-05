Son Dakika Haberleri: FETÖ'den gözaltına alınan 13 TÜBİTAK çalışanı adliyeye sevk edildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

FETÖ'den gözaltına alınan 13 TÜBİTAK çalışanı adliyeye sevk edildi

1 saat önce

FETÖ'den gözaltına alınan 13 TÜBİTAK çalışanı adliyeye sevk edildiKOCAELİ - FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TÜBİTAK yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

FETÖ'den gözaltına alınan 13 TÜBİTAK çalışanı adliyeye sevk edildi

KOCAELİ - FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TÜBİTAK yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TÜBİTAK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, büfe, ankesörlü telefon ve sabit hatlar üzerinden arandıkları belirlenen 14 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. Şahısların yakalaması için sabah saatlerinde Kocaeli merkezli Gaziantep, Konya ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şahıslar tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

FETÖ'den gözaltına alınan 13 TÜBİTAK çalışanı adliyeye sevk edildi

Kocaeli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erdoğan'ın uyarılarına rağmen ABD, PKK işgalindeki bölgeye 300 tırlık sevkiyat yaptı
Aranan zanlı, yakalanmamak için kadın kıyafetiyle evine girip çıkıyormuş Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: Diyarbakır'da 2 terörist patlayıcılarla yakalandı Dışlandığı iddia edilen 9 yaşındaki çocuk mezarlık kapısına kendisini astı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 02:05:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FETÖ'den gözaltına alınan 13 TÜBİTAK çalışanı adliyeye sevk edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]