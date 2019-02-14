Son Dakika Haberleri: Fetö'den Gözaltına Alınan 14 Asker Adliyeye Sevk Edildi

Fetö'den Gözaltına Alınan 14 Asker Adliyeye Sevk Edildi

17 dakika önce

Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 14 askeri personel adliyeye sevk edildi.

Fetö'den Gözaltına Alınan 14 Asker Adliyeye Sevk Edildi, System.String[]
Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 14 askeri personel adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 16 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Bunun üzerine Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri harekete geçti. Ekiplerce Kocaeli merkezli, İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Yalova ve Zonguldak illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 12'si muvazzaf, 2'si açıkta ve 2'si de emekli olmak üzere toplam 16 askeri personel gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahıslardan 14'ü tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:58 Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erdoğan: Fırsatçılar Yola Geldiğinde, Tanzim Satışlar Sona Erecek Dilencilerin Topladıkları Paraları Gizlediği Yer Görenleri Şaşkına Çevirdi

Venezuela Lideri Maduro, Kendini Geçici Devlet Başkanı İlan Eden Guaido'ya Meydan Okudu Can Yaman'ın Ödül Almaya Kalkarken Demet Özdemir'in Bacağına Dokunması Aşk İddialarını Doğruladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 11:15:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö'den Gözaltına Alınan 14 Asker Adliyeye Sevk Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]