Son Dakika Haberleri: Fetö'den Gözaltına Alınan 18 Polis Serbest Bırakıldı

Fetö'den Gözaltına Alınan 18 Polis Serbest Bırakıldı

1 saat önce

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ) yönelik operasyonda 17'si ihraç 2'si aktif 19 polisten 18'i serbest bırakıldı.

Fetö'den Gözaltına Alınan 18 Polis Serbest Bırakıldı, System.String[]
Kahramanmaraş merkezli 11 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ) yönelik operasyonda 17'si ihraç 2'si aktif 19 polisten 18'i serbest bırakıldı. Alınan bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, silahlı örgütüne üye olmak, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık suçları ile 2010 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavında, yazılı sınavın soru ve cevaplarının FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarınca dağıtılması ve sınavda kopya çekilmesi iddialarına yönelik 11 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonlarda 17'si ihraç komiser yardımcısı, 1'i aktif komiser yardımcısı, 1'i aktif polis memuru olmak üzere gözaltına alınan toplam 19 şüpheliden 18'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 08:11 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Güncel
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