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FETÖ'den gözaltına alınan 2 asker tutuklandı

36 dakika önce

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklanırken, 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ'den gözaltına alınan 2 asker tutuklandı, System.String[]

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklanırken, 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 7'si aktif görevde, 2'si eski askeri öğrenci olmak üzere toplam 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocaeli merkezli Çanakkale, Muğla, Adana, Zonguldak, Gaziantep ve Konya'da sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.


Operasyonda 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Firari olan 1 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyedeki ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkartılan şahıslardan 1 muvazzaf teğmen ve 1 eski askeri okul öğrencisi tutuklanırken, 1 muvazzaf binbaşı, 1 muvazzaf üsteğmen, 1 muvazzaf teğmen, 3'ü muvazzaf 4 astsubay, 1 emekli uzman çavuş ve 1 eski askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KOCAELİ

Kocaeli, TSK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 06:00 Kaynak: İHA
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