Son Dakika Haberleri: Fetö'den Gözaltına Alınan 2 Kişi Serbest

Fetö'den Gözaltına Alınan 2 Kişi Serbest

1 saat önce

Tekirdağ'da FETÖ'den gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Fetö'den Gözaltına Alınan 2 Kişi Serbest, System.String[]
Tekirdağ'da FETÖ'den gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında E.Y. ve M.T. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:28 Kaynak: İHA

Başsavcı, Tekirdağ, 3. Sayfa
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