Son Dakika Haberleri: FETÖ'den gözaltına alınan 2 kişi yeniden emniyete götürüldü
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'den gözaltına alınan 2 kişi yeniden emniyete götürüldü - Son Dakika

FETÖ'den gözaltına alınan 2 kişi yeniden emniyete götürüldü

6 saat önce

Samsun, Ankara, Konya ve Sinop illerinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ve Samsun'da saklandıkları örgüt evinde yakalanan 2 kişi, adliyeye sevk edildikten sonra yeniden emniyete götürüldü.

FETÖ'den gözaltına alınan 2 kişi yeniden emniyete götürüldü, System.String[]

Samsun, Ankara, Konya ve Sinop illerinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ve Samsun'da saklandıkları örgüt evinde yakalanan 2 kişi, adliyeye sevk edildikten sonra yeniden emniyete götürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında firar olan ve örgüt evlerinde saklanan şüpheli şahısların yakalanmalarına yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle iki ayrı eve düzenlediği operasyonda, Konya 3. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı olan, ByLock kaydı bulunan Taha B. ile Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı olan, ByLock kullanıcı kaydı olan, Ankara ilinde komiser yardımcısı olarak görevli iken 670 KHK ile kamu görevinden çıkarılan Sefer B.'yi üzerinde akrabasına ait kimlikle yakaladı. Gözaltına alınan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Atandıkları illerin mahkemelerine Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanarak görüntülü olarak ifade vermeleri beklenilen Taha B.'nin Konya'ya, Sefer B.'nin ise Ankara'ya götürülmesine karar verildi. Söz konusu şahıslar yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldüler. - SAMSUN

Samsun, Ankara, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mansur Yavaş: Belediyenin eski dönemden 8,5 milyar lira borcu var
Vergi dairesi saldırısı davasında savcı mütalaasını açıkladı Türkiye'den NATO'nun Baltık planına bloke: Türkiye'nin talepleri karşılanana kadar geri adım atılmayacak Sayısal Loto'da 7 milyonluk ikramiye bir kişiye çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 03:54:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FETÖ'den gözaltına alınan 2 kişi yeniden emniyete götürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]