Fetö'den Gözaltına Alınan 26 İhraç Polis Sağlık Kontrolünden Geçti
1 saat önce
Kayseri polisi tarafından düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 26 ihraç polis sağlık kontrolünden geçirildi.
Kayseri
polisi tarafından düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 26 ihraç polis sağlık kontrolünden geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda ihraç 26 polis yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri süren 26 şüpheli, Kayseri Devlet Hastanesinde bulunan Adli Tabiplik'te sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 26 kişi, emniyete götürüldü. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:21 Kaynak: İHA
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