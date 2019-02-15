Son Dakika Haberleri: Fetö'den Gözaltına Alınan 26 İhraç Polis Sağlık Kontrolünden Geçti

Fetö'den Gözaltına Alınan 26 İhraç Polis Sağlık Kontrolünden Geçti

1 saat önce

Kayseri polisi tarafından düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 26 ihraç polis sağlık kontrolünden geçirildi.

Fetö'den Gözaltına Alınan 26 İhraç Polis Sağlık Kontrolünden Geçti, System.String[]
Kayseri polisi tarafından düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 26 ihraç polis sağlık kontrolünden geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda ihraç 26 polis yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri süren 26 şüpheli, Kayseri Devlet Hastanesinde bulunan Adli Tabiplik'te sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 26 kişi, emniyete götürüldü. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:21 Kaynak: İHA

Kayseri, Polis, 3. Sayfa
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