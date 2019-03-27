Fetö'den Gözaltına Alınan 3 Askeri Personel Tutuklandı

Yozgat merkezli 4 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 muvazzaf asker tutuklandı.

Yozgat merkezli 4 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 muvazzaf asker tutuklandı.



Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik Yozgat merkezli Amasya, Diyarbakır ve Hakkari'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 astsubay ve bir uzman çavuşun emniyetteki işlemleri tamamlandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ş., M.A.Y. ve G.D. tutuklandı. - YOZGAT

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Dilendikleri Parayı Ekmek Arasına Saklayan Dilenciler Pes Dedirtti

PKK Elebaşlarından Rıza Altun Nokta Atışıyla Vuruldu! İşte Operasyon Anının Görüntüleri

İstanbul'da Kobra Zehri Operasyonu: 541 Tüp Ele Geçirildi

MİT Buldu TSK Vurdu