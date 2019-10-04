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FETÖ'den gözaltına alınan 3 eski TÜBİTAK çalışanı tutuklandı

29 dakika önce

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TÜBİTAK yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

FETÖ'den gözaltına alınan 3 eski TÜBİTAK çalışanı tutuklandı, System.String[]

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TÜBİTAK yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TÜBİTAK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, büfe, ankesörlü telefon ve sabit hatlar üzerinden arandıkları belirlenen 14 TÜBİTAK eski çalışanı, hakkında gözaltı kararı verildi. Şahısların yakalaması için sabah saatlerinde Kocaeli merkezli Gaziantep, Konya ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şahıslardan 12'si tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Adliyedeki ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkartılan şahıslardan C.S., H.S., R.Y. tutuklanırken, 6 şüpheli etkin pişmanlıktan faydalandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

(Murat Kanber/İHA)

Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 06:05 Kaynak: İHA
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