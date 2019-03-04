Fetö'den Gözaltına Alınan 30 Jandarma Astsubay İtirafçı Oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 52 muvazzaf astsubaydan 30'u itirafçı oldu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 52 muvazzaf astsubaydan 30'u itirafçı oldu.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında gözaltı kararı verdiği 52 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.



Örgütün "mahrem imamları" ile sabit ve ankesörlü telefonlar üzerinden görüştükleri iddiasıyla soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Göksel Ünüvar'a ifade veren şüphelilerden 30'u itirafçı olarak örgüte ilişkin bildiklerini anlattı.



Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 30 kişi, adli kontrol şartıyla salıverildi.



Şüphelilerden biri de ifade işleminin ardından savcılıkça bırakıldı.



11 şüpheli tutuklandı



Cumhuriyet Savcısı Ünüvar, 21 şüpheliyi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk etti.



Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 18 Şubat'ta Jandarma Genel Komutanlığı personeli tamamı muvazzaf 52 astsubay hakkında yakalama kararı alınmıştı.

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