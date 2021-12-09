FETÖ'den gözaltına alınan 4 astsubay adliyeye sevk edildi - Son Dakika

KARS'ta FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan biri kadın, 4 astsubay adliyeye sevk edildi.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü ya da kontörlü telefonlarla arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında beyanlar bulunan 4 muvazzaf astsubay için yakalama kararı çıkarıldı. Kent merkezi ile Kağızman ve Sarıkamış ilçelerinde Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonla astsubaylar A.P. (28), B.Ç. (26), C.A. (30) ve S.Ç. (25) gözaltına alındı.Emniyetteki ifadelerinin ardından 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.